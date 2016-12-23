Меркель прокоментувала націоналізацію "Приватбанку"

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель відреагувала на націоналізацію "Приватбанку".

Про це вона сказала під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком, передає прес-служба глави держави.

Меркель відзначила, що націоналізація "Приватбанку" – "сміливе і необхідне рішення української влади".

Також сторони обговорили ситуацію на Донбасі. Зокрема, Меркель і Порошенко обговорили спробу наступу, яку намагалися здійснити бойовики під Світлодарськом.

Крім того, сторони підкреслили важливість припинення вогню на Донбасі і негайного звільнення українських заручників.



Порошенко також висловив співчуття німецькому народу у зв'язку з терактом на Різдвяному ярмарку в Берліні.

"Ми засуджуємо тероризм у всіх його проявах і формах, де б він не походив", – наголосив він.

Як відомо, 18 грудня уряд ухвалив рішення щодо передачі "Приватбанку" у власність держави.



Новим головою правління фінустанови став колишній міністр фінансів Олександр Шлапак.



В ніч на 22 грудня Мінфін та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підписали договір про продаж усіх акцій "Приватбанку".