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АВДІЇВКА ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 БЛОКАДА НЕГОДА В УКРАЇНІ

Меркель розбила надії Росії щодо зняття з неї санкцій

19:23, 7 лютого 920 Читать новость на русском
Ангела Меркель, Франсуа Олланд та Володимир Путін
Ангела Меркель, Франсуа Олланд та Володимир Путін / Getty Images

Скасовувати запровадженні проти Російської Федерації санкції ще рано.

Таку заяву зробила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Беатою Шидло, пише Deustche Welle.

Меркель та Шидло вважають, що санкції, запроваджені Євросоюзом проти Росії потрібно зберігати, поки на сході України не відбудеться деескалація конфлікту.

"Як і раніше, ситуація – незадовільна, "Мінськ" не імплементовано, і тому зараз санкції не можна скасовувати", – наголосила Ангела Меркель.

Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло додала, що санкції зберігатимуться доти, доки Кремль не почне робити у потрібному напрямку відповідні кроки.

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До слова, 7 лютого федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель првела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, в якій говорили зокрема й про війну на Донбасі.

Теги: Політика Війна на Донбасі Новини Росії Мінські домовленості Санкції Ангела Меркель Євросоюз Польща
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