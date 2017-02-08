Меркель розбила надії Росії щодо зняття з неї санкцій

Скасовувати запровадженні проти Російської Федерації санкції ще рано.

Таку заяву зробила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Беатою Шидло, пише Deustche Welle.

Меркель та Шидло вважають, що санкції, запроваджені Євросоюзом проти Росії потрібно зберігати, поки на сході України не відбудеться деескалація конфлікту.

"Як і раніше, ситуація – незадовільна, "Мінськ" не імплементовано, і тому зараз санкції не можна скасовувати", – наголосила Ангела Меркель.

Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло додала, що санкції зберігатимуться доти, доки Кремль не почне робити у потрібному напрямку відповідні кроки.

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До слова, 7 лютого федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель првела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, в якій говорили зокрема й про війну на Донбасі.