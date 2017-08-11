Меркель відправляє в Україну поважного посланника з децентралізації

Спеціальний посланник уряду Німеччини Ґеорґ Мільбрадт з питань децентралізації їде в Україну.

Повідомлення про це з'явилось на офіційному сайті посольства Німеччини в Україні.

Як зазначено в повідомленні, колишній прем’єр-міністр Саксонії Ґеорґ Мільбрадт перебуватиме в Україні з 14 до 19 серпня 2017 року. Він їде сюди на запрошення українського президента.

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Федеральний уряд Німеччини відправляє Мільбрадта в Україну як спеціального посланника з питань реформ, зокрема у сфері доброго врядування і децентралізації, оскільки він має значний досвід у цій сфері.

Мандат Мільбрадта розрахований на рік.

У посольстві Німеччини в Україні зазначають, що відповідне запрошення від Президента України отримали усі країни G7.

Довідка: У листопаді 1990 року Мільбрадт був призначений міністром фінансів Республіки Саксонія і відповідав за реорганізацію управління фінансами, будівництвом і нерухомістю цієї федеральної землі, а також формував процес трансформації від соціалістичного планового господарства до пристрою на основі ринкової економіки.



З 2002 до 2008 рік був прем'єр-міністром Республіки Саксонія. Під час своєї роботи в саксонському уряді був також членом Бундесрату.