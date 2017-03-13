Меркель висловила підтримку Нідерландам у конфлікті з Туреччиною

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала Нідерланди у конфлікті з Туреччиною заявивши, що у голландців є "повна підтримка і солідарність".
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Меркель вважає неприпустимим порівняння голландських чиновників із нацистами, до яких публічно вдався президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.
Такі порівняння стосовно Нідерландів, які постраждали від нацизму, абсолютно неприйнятні. І саме тому Нідерланди мають мою повну підтримку і солідарність,
– сказала Меркель.
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Нагадаємо, 11 березня Нідерланди заборонили чартерний рейс глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, який мав намір провести агітацію для турків, що живуть у Роттердамі, напередодні конституційного референдуму. Міністр планував агітувати їх голосувати за поправки до Конституції, які мають посилити повноваження президента Таїпа Ердогана. Після цього під стінами будівлі консульства у Роттердамі розпочались масові мітинги та сутички.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Нідерланди "заплатять" за свої дії щодо турецьких міністрів.