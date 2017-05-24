Меркель збирає Порошенка, Макрона і Путіна на саміт: стало відомо, для чого

Канцлер Німеччини Ангела Меркель скликає президента Франції Еммануеля Макрона, президента Росії Володимира Путіна і Президента України Петра Порошенка на саміт.

Про це повідомляє Der Tagesspiegel.

За даними видання, на саміті обговорюватиметься питання врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Ми невідкладно шукатимемо можливості для чотирьох глав держав і урядів – три президенти і я – для того, щоб встановити контакт", – сказала глава Меркель.

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