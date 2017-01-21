Меркель зреагувала на інавгураційну промову Трампа

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала нового президента США Дональда Трампа до спільних дій на основі раніше прийнятих правил.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

Я твердо переконана в тому, що у нас все складеться якнайкраще, якщо ми будемо діяти спільно, грунтуючись на загальних цінностях і правила,

– заявила вона.

Також Меркель заявила, що зробить усе можливе, щоб міжнародна економіка працювала у вже заданому напрямку.

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Нагадаємо, Трамп не визнає міжнародні договори про вільну торгівлю і критично відгукується про співпрацю під егідою Північноатлантичного альянсу.