Меркель-мамонт і Трамп-ґвалтівник: у Німеччині провели карнавал скульптур

У Німеччині провели традиційний карнавал весни Розентаг, під час якого вулицями провезли яскраві скульптури із відомими політиками.

Про це повідомляє "ТСН". Відвідувачі фестивалю мали змогу побачити скульптури канцлера Німеччини Ангели Меркель в образі мамонта, американського президента Дональда Трампа, який "ґвалтує" Статую Свободи, надутого європолітика Мартіна Шульца, французького ультраправого політика Марін Ле Пен поруч із Адольфом Гітлером та багатьох інших. Читайте також: У мережі з'явилась влучна карикатура на дії Надії Савченко Додамо, що скульптури до карнавалу Розентаг створюють із пап'є маше. Фестиваль відбувається щороку перед початком весни.