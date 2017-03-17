"Мерседес" дощенту згорів після ДТП: пасажирів врятували сміттярі

У Києві в ніч на 17 березня після аварії дощенту згорів автомобіль "Мерседес".

ДТП трапилась на Льва Толстого.

Як повідомляють у спільноті dtp.kiev.ua, водій іномарки на великій швидкості зачепив сміттєвоз і вилетів на бордюр.

Після зіткнення в автомобілі спалахнув моторний відсік, машину охопило полум’я.

Водія і пасажирку "Мерседеса" з палаючого автомобіля витягнули сміттярі, зі сміттєвозом яких вони зіткнулись.

Як кажуть свідки, водій іномарки не був тверезим, від нього було чути сильний запах алкоголю. В історії його водіння вже знайшли 12 штрафів за нетверезе кермування та інші грубі порушення.

Разом з пасажиркою його госпіталізували в реанімацію з численними травмами.

Дивіться також: У Києві вулиця перетворилась на "море": опубліковані фото та відео