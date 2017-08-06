Mercedes влетів у зупинку з людьми у Харкові, є загиблий

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Сьогодні, 5 серпня, у Харкові автомобіль Mercedes Benz в'їхав у зупинку громадського транспорту.
Трагедія сталася по вулиці Балакірева, 4-а, передає "Інтерфакс-Україна".
"За попередніми даними, в результаті ДТП одна людина загинула та три постраждали", – повідомили у прес-службі патрульної поліції Харкова.
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Загинув 63-річний чоловік, який стояв на зупинці. Ще одну людину, яка перебувала на зупинці, а також водія і пасажира Mercedes забрала карета невідкладної допомоги.
Причини аварії встановлює слідчо-оперативна група.