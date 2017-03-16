Мертві господарі "продали" квартиру в Харкові

У Харкові жінці продали квартиру за підписами мертвих господарів.

Більше ста років у квартирі в старому центрі міста жили кілька поколінь художників. Але 5 березня двері помешкання вибили невідомі і почали виносити звідти речі. Сусідам люди представилися новими власниками.

Вона показала договір купівлі-продажу. Звісно, він мене шокував, адже договір підписаний 2017 роком і людьми, що на той час були вже мертві, – повідомила мешканка будинку Олена Рофе-Бекетова.

Власниця квартири Любов Гноєва померла ще влітку 2015-го, а її брата не стало у грудні минулого року. Проте у договорі купівлі-продажу стояли підписи обох. Тож сусіди викликали поліцію. Ті підтвердили, що угода укладена в лютому.

Подію внесено в реєстр досудових розслідувань за частиною 3 статті 190 – шахрайство в особливо великих розмірах, – пояснила старший інспектор Київського відділу поліції Олена Соболевська.

Як квартиру могли продати мертві люди, і чи знала про шахрайство нова власниця, встановлює слідство. У поліції також знайшли нотаріуса, який уклав угоду, його повинні ще допитати.

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Причетним до квартирного шахрайства загрожує до восьми років за ґратами. Самі ж харків'яни після такого скандалу пропонують передати квартиру місту і створити там музей художників, які в ній жили.