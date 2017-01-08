Мертву дівчину з осколковим пораненням ноги знайшли на дорозі на Донеччині

На Донеччині на дорозі виявили тіло дівчини з осколковим пораненням ноги, отриманим, найімовірніше, внаслідок мінометного обстрілу бойовиками "ДНР" підконтрольної Україні території.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ГУ НП в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

Для бойовиків "ДНР" немає нічого святого. Навіть у різдвяні дні вони не гребують вбивати мирних жителів Донбасу,

– написав він.

За словами Аброськіна, сьогодні вранці, 8 січня, військовослужбовці доставили в Красногорівку труп дівчини з осколковим пораненням ноги, який був виявлений ще 5 січня на автодорозі "Красногорівка – Старомихайлівка", однак тільки сьогодні тіло вдалося вивезти.

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Імовірно, вона загинула 5 січня внаслідок мінометного обстрілу бойовиками "ДНР" підконтрольної Україні території. На вигляд дівчині 25 років, її особу встановлюють,

– додав головний поліцейський Донеччини.