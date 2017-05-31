Меру Чопа, затриманого на хабарі, призначили заставу у 1 мільйон гривень

Затриманого на хабарі меру Чопа призначили заставу у мільйон гривень. Таке рішення сьогодні ухвалив Ужгородський місьрайонний суд.

Валерію Самардаку також заборонено виїжджати за кордон та з'являтися на робочому місці. Міський голова є офіційним підозрюваним у вимагання та отриманні 3 тисяч доларів хабаря.

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Нагадаємо, що на хабарі його спіймали учора, 30 травня, спільно із міським архітектором та посередником – депутатом міськради. Гроші посадовці вимагали за дозвіл облаштувати МАФи на території міста.