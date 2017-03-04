Мешканці Авдіївки нарешті отримають воду

Донецька фільтрувальна станція відновила роботу після більш, ніж тижня простою.

Про це повідомив глава Донецької військово-цивільної обладміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

Ремонтники зайшли на станцію сьогодні вранці, 4 березня, і вже насоси качають воду в мережі та міські резервуари. У квартирах вона має з'явитися до дев'ятої вечора.

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Нагадаємо, Донецька фільтрувальна станція зупинила роботу тиждень тому, бо міна терористів влучила в хлоропровід. І через безперервні обстріли та замінування станції ремонтні бригади не могли розпочати роботу.