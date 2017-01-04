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Мешканці звільненого Новолуганського дзвонять до поліції – потрапляють до "ДНР"

14:55, сьогодні 2032 Читать новость на русском
Новолуганське
Новолуганське / Соцмережі

У нещодавно звільненому Новолуганьскому, що розташовується за декілька кілометрів від окупованої терористами Горлівки, місцеві жителі не можуть додзвонитися до поліції.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник ГУ НП у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

І мешканці селища, телефонуючи на лінію "102", потрапляють до "ДНР". Виправити це наразі технічно неможливо - так говорять представники "Укртелекому", які надають комунікаційні послуги та технічний супровід лінії "102",
– зазначив він.

Також голова обласної поліції підкреслив, що наразі поліцією розповсюджується інформацію серед жителів, що для звернень виділено окремі телефонні лінії: 050-346-24-78, 067-623-51-52 та "гаряча лінія" 0-800-505-102 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних).

А вже з 11 січня звернення жителів Новолуганського будуть надходити до центру керування нарядами UASC. Це дозволить більш оперативно реагувати поліцейським та вчасно надавати необхідну допомогу,
– додав Аброськін.

Читайте також: Починаємо звільняти окуповану територію, – Турчинов про переломний 2017 рік

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі Новини Донецька Поліція Укртелеком
Джерело: 24 Канал
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