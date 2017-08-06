Мессі розцяцькований: що розказують тату футболіста

Зірка збірної Аргентини і "Барселони" Ліонель Мессі планує зробити чергове тату. В цьому впевнені журналісти порталу Weloba, які днями "застукали" футболіста в ресторані у компанії з відомим татуювальником Роберто Лопесом.

Саме Лопес – автор усіх тату, що прикрашають дорогоцінне тіло Мессі (до речі, клієнтами майстра є також Неймар і Мартін Палермо). "Чого б це їм просто так зустрічатися?" – задаються питанням журналісти. Фанати вже гадають – де "наб’є" новий малюнок їхній кумир і що там буде зображено. А тим часом, сайт "24" нагадає вам історію татуювань Ліонеля Мессі.

Бабусин внук

Перше тату з’явилося у Мессі в 2010 році – портрет жінки на лівій лопатці. Ходили чутки і суперечки: хто на картинці – мама чи бабуся? Поки сам Ліонель не розкрив секрет – це бабуся Селія, дуже дорога для нього людина. Саме вона свого часу привела Лео у футбольну секцію, і саме їй футболіст присвячує голи, коли піднімає вказівні пальці до неба.

Чарівна ліва

На початку 2013 року Ліонель зробив друге тату, яке присвятив народженню першого сина. На литці лівої ноги він набив маленькі ручки та ім'я – Тіаго.

Виглядало це надто скромно, тому вже незабаром композиція доповнилася крильцями, а ім'я Тіаго було обрамлене сердечком.

У грудні-2014 у Мессі нарешті з'явилося тату, присвячене футболу. М'яч і №10 – тут все зрозуміло. Меч – це начебто загроза для суперників, а троянда – краса гри.

Яскрава права

У лютому-2015 глибо віруючий Мессі зробив релігійне тату – портрет Ісуса Хреста. "Бог всередині мене", – натякає Ліонель.

Щоправда, з цим підходом дещо дисонує невеличка монарша корона, яку пізніше "набив" аргентинець. Аналогічна (але жіноча) і в його дружини Антонелли Рокуццо. Король і королева – та й годі!

Зате дуже органічно виглядає на правій руці гарне тату, присвячене Храму Святого Сімейства в Барселоні, – хрест, вітраж кафедрального собору, годинник і лотос.

Останні дві деталі цього шедевру фахівці розшифровують так: годинник символізує час, що збігає, а рожевий лотос свідчить про божественність.

Мессі-татуювальник

Вище згаданий татуювальник футболіста – Роберто Лопес в одному з інтерв’ю відзначив: "Мессі дуже хотів мати тату Храму Святого Сімейства, бо це символ Барселони, яка є його найважливішим містом у житті. І Лео продемонстрував це за допомогою тату. Потім він може жити і грати, де захоче, але його душа завжди належатиме Барселоні".

За словами Лопеса, аргентинський маестро завжди сам придумує сюжети для татуювань, детально їх описує і довго обговорює з майстром.

Цікаво, що у самого Лопеса є тату, зроблене... Мессі! Це улюблена "десятка" футболіста, яка має приносити удачі і його другу Роберто.

Мессі тут, Мессі там...

Ліонель не лише собі робить тату, а й надихає інших "набити"... Мессі! Так, портрет футболіста – на своїх чималих грудях (щоправда, не на самому пікантному їх місці) – розмістила українська актриса Наталія Коженова. У світі кіно її мало хто знає, бо оскарів і зірок з неба вона не хапає, знімаючись в індійських фільмах. Зате відео Коженової, де вона демонструє тату, набирають тисячі переглядів.

Невідомо, чи бачив себе Мессі на грудях українки. Але він точно віддав належне іншій своїй фанатці – чілійці Карлі Міранда, яка зробила портрет кумира на стегні.

Торік, коли збірна Аргентини грала в Чилі, Ліонель не погребував зустрітися з дівчиною і зробив з нею спільні фото.

Дуже тепло поспілкувався Мессі і з фанатом, який спіймав футболіста під час прогулянки вулицями рідного міста Росаріо і показав йому татуйовану спину з рідним для Ліонеля десятим номером. Дивіться відео.

P.S. Якщо у вас є тату на футбольну тему, присилайте нам на пошту фото і розповідь, коли і чому ви зробили саме цю картинку. Найкращі історії будуть надруковані на сайті "24". Наша електронна адреса [email protected]

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