Мета Росії – вся Україна, не лише Донбас, – Порошенко

В Україні діють деякі політичні сили, які пропонують відмовитися від Донбасу, але це до миру не приведе.

Таку заяву зробив президент України Петро Порошенко під час урочистей з нагоди Дня Соборності.

"Як не сумно говорити про це в День соборності, але у нас є політичні сили, які в ретельно завуальованій формі пропонують нам відмовитися від Донбасу... Хочу адресувати цим політикам питання: панове, а ви збирали ці території, щоб ними розкидатися?" – зазначив він.

Також президент наголосив, що ці політсили закликають "поводитися з жителями окупованих районів, як ніби вони вже є не нашими українськими громадяни".

"Така стратегія 100% до миру не приведе. Мета Росії – не Донецьк чи Луганськ, мета Росії – вся Україна, а не тільки Крим або Севастополь", – зауважив український гарант.

Крім того очільник України зазначив, що деякі політики в Києві та Москві працюють над організацією в Україні "штучних протестів і дострокових парламентських виборів".

"Як президент всіма доступними і законними способами буду протидіяти спробам дестабілізувати країну та знищити всі ті перші результати, які забезпечила українська влада та вистраждав український народ", – наголосив Порошенко.

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