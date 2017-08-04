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Метою RAB-регулювання є поліпшення стану електромереж, – Ерік Найман

17:07, сьогодні 82 Читать новость на русском
Ерік Найман
Ерік Найман / hromadskeradio.org

Керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман прокоментував намір НКРЕКП перейти на стимулююче тарифоутворення (RAB-регулювання) для обленерго.

На його думку, нововведення галузевого регулятора направлено на поліпшення технічного стану електричних мереж.

"Наскільки я розумію, мета полягає в тому, щоб поліпшити стан мереж, гарантувати споживачам постачання електрики не в форс-мажорних обставин", – заявив Ерік Найман.

Експерт вважає, що RAB-регулювання є способом примусу приватних акціонерів розподільних компаній до інвестицій в модернізацію електромереж.

"Раз вже так вийшло, що відбулася приватизація облененрго і, по-суті, монопольні енергетичні мережі, створені ще в Радянському Союзі, виявилися в приватних руках, то залишається тільки їх контролювати. У тому числі за технічними параметрами. Тобто, вони зобов'язані передавати електроенергію від виробника до споживача, а з іншого боку виробляти необхідні вкладення і ремонти цих мереж, але також і контролювати їх тарифи", – сказав він.

У той же час, експерт висловив сумнів, що введення стимулюючого тарифоутворення призведе до значного зростання іноземних інвестицій в українську енергетику. На його думку, це стане можливим тільки після проведення судової реформи.

"Для приходу іноземних інвестицій потрібна судова реформ. Тому що ви тут побудуєте, а потім рішення якогось суду у вас це відбере. Без судової реформи нічого не буде", – підкреслив інвестбанкір.

Стимулююче тарифоутворення або RAB-регулювання (Regulatory Asset Base – регульована база активів) – система довгострокового тарифоутворення, основною метою якої є залучення інвестицій в розвиток і модернізацію електричних мереж. Ця система широко застосовується в Європі.

Вперше методика тарифоутворення на основі регульованої бази інвестованого капіталу (RAB) була застосована в Великобританії в кінці 1980-х рр. В середині 1990-х років на RAB-регулювання перейшло більшість країн Західної Європи, Канада, США, Австралія. Європейський союз в 2002 році зобов'язав країни Східної Європи застосовувати RAB при встановленні тарифів для монополій і на RAB-регулювання перейшли Чехія, Словаччина, Угорщина, Польща, Румунія, Болгарія та ряд інших держав.

Впровадження RAB-регулювання передбачено Угодою про асоціацію України з ЄС в частині імплементації Директиви 2009/72/ЄС.

Теги: Тарифи Електроенергія Інвестиції
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