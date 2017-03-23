Метро у Києві може припинити роботу, – Кличко

Через блокування рахунків "Київському метрополітену" у зв'язку із боргами підземка у Києві може припинити працювати.
Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє ВВС.
Кличко пояснив, що суд заблокував рахунки київської підземки через заборгованість у близько 2 мільярди гривень перед компанією "Укррослізинг".
Він пояснив, що це борг за угодою, укладеною тодішньою столичною владою у 2009 році.
Рахунки підприємства заблоковані із 16 березня.
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