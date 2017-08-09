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Меттью Макконехі "продасть" свою коронну фразу заради благодійності

16:43, сьогодні 446 Читать новость на русском
Меттью Макконехі
Меттью Макконехі "продасть" свою коронну фразу заради благодійності / Скріншот з фільму

Голлівудський актор Меттью Макконехі вирішив продати свою легендарну фразу "Гаразд, гаразд, гаразд" (Alright, alright, alright) щ фільму "Під кайфом і в сум'ятті" в 1992 році, а виручені гроші відправити на благодійність.

Про це розповіли на Buro 24/7.

Актор вирішив увіковічнити легендарну фразу на лінії одягу, який він випустив з компанією Represent. Серед колекції можна придбати футболки, майки та кепки за ціною 20-30 доларів. Товари можна придбати до 15 серпня на сайті бренду.

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Всі виручені кошти Макконехі передасть фонду Just Keep Livin', який займається фінансовою допомогою талановитим підліткам.

Як розповів сам Меттью, фраза "Гаразд, гаразд, гаразд" давно стала візитною карткою актора, – сцена на знімальному майданчику була імпровізацією, тому що актори взагалі не планували працювати в ту ніч.

Ми сиділи в машині. Я дуже сильно нервував, все думав, яким же повинен бути мій персонаж. Він сидить у машині, слухає музику, курить травку – і ось до нього вже йдуть дівчата. Тут хтось прокричав:" Мотор! ". І я просто сказав: "Гаразд, гаразд, гаразд,
– розповів раніше актор.

Теги: Голлівуд LifeStyle мода
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