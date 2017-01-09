Ми – початок нової армії: як "Азов" запрошує до своїх лав

Окремий загін спеціального призначення Національної гвардії України "Азов" закликає рекрутів приєднуватися до лав їхнього підрозділу.

Відео того, як бійців готуватимуть до того, аби вони могли стати частиною "Азову" опублікувала прес-служба підрозділу.

"Перемога – це не подарунок долі чи манна небесна. Це результат титанічної праці та сталевої волі. Ми – це постійне вдосконалення, дисципліна, інноваційність, братерство. Ми – початок нової української армії, і ти можеш стати одним із нас", – вказано у повідомленні.

До слова, раніше повідомлялося, що до лав Збройних сил України у 2017 році додатково призиватимуть офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри університетів, проте не служили в армії.