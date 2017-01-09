  • укр
  • рус
18:15
9 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 17:00: Зниклі бійці АТО. Скільки переселенців отримували незаконні виплати
Випуск новин
17:52, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Ми – початок нової армії: як "Азов" запрошує до своїх лав

17:37, сьогодні 3486 Читать новость на русском
Азов
Азов / Прес-служба МВС

Окремий загін спеціального призначення Національної гвардії України "Азов" закликає рекрутів приєднуватися до лав їхнього підрозділу.

Відео того, як бійців готуватимуть до того, аби вони могли стати частиною "Азову" опублікувала прес-служба підрозділу.

"Перемога – це не подарунок долі чи манна небесна. Це результат титанічної праці та сталевої волі. Ми – це постійне вдосконалення, дисципліна, інноваційність, братерство. Ми – початок нової української армії, і ти можеш стати одним із нас", – вказано у повідомленні.

До слова, раніше повідомлялося, що до лав Збройних сил України у 2017 році додатково призиватимуть офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри університетів, проте не служили в армії.

Теги: Україна Політика "Азов" Нацгвардія Мобілізація
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Небезпечна краса: ефектні виверження вулканів у різних частинах світу
сьогодні, 13:06 Небезпечна краса: ефектні виверження вулканів у різних частинах світу
958
Бывший ополченец Донбасса расстрелял москвичей – грустно, но забавно
сьогодні, 09:16 Бывший ополченец Донбасса расстрелял москвичей – грустно, но забавно
Злой Одессит 3 16493
ТОП-11 культових композицій співака Девіда Боуї
8 січня, 15:33 ТОП-11 культових композицій співака Девіда Боуї
856
Утраченные возможности: жизнь за пределами
8 січня, 14:50 Утраченные возможности: жизнь за пределами "республики" намного ярче, чем в Луганске
Ольга Черненко 1 5633
Закрытые границы оккупированного Луганска: живешь, как будто в вакууме
8 січня, 08:45 Закрытые границы оккупированного Луганска: живешь, как будто в вакууме
Ольга Черненко 3 9240
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Дзеркальні санкції проти Росії набрали чинності
 12 липня 2016 , 11:46
Мельничук хотів виправити трильйон у декларації, – ЗМІ
 8 листопада 2016 , 14:15 1
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук