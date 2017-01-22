Ми – єдині, – поліція Донбасу закохує патріотичною піснею

У мережі набирає популярності відео пісні з нагоди Дня Соборності, яку виконали співробітники поліції Донеччини на берегу Азовського моря.

Відповідний відео на своїй сторінці у Facebооk оприлюднив очільник головного управління Наполіції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін. На кадрах ролику видно прекрасні види Донбасу, зокрема Маріуполя, а також, як проходять будні донецьких правоохоронців і наших воїнів у зоні АТО. Крім того, голова поліції Донеччини привітав всіх українців з Днем Соборності. Читайте також: Тільки разом. Маріупольська молодь зворушливо привітала Україну з Днем соборності Нагадаємо, 22 січня в Україні відзначається День Соборності.

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