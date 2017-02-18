Ми доходимо до фіналу і це очевидно, – інтерв'ю зі Степаном Гавришем про Донбас

Що змінилося за 3 роки війни і чого очікувати далі від ситуації на Донбасі.

Про це розповів перший заступник секретаря РНБО у 2008-2011 роках Степан Гавриш.

Що міняється

– По суті, нічого не міняється. Але ми доходимо до фіналу і це очевидно. Оскільки мінські угоди вивели Росію з воєнного конфлікту.

– Представники ОБСЄ ведуть переговори стосовно зустрічі з Плотницьким та Захарченком, щоб знизити рівень вогню на Донбасі. І вони погодились з цим. Вони легітимізовані як міжнародні суб'єкти.

Гра української влади

– Інша проблема – проблема стратегічної влади української влади. Свідченням цього є вихід Горбуліна з Мінської групи з досить принциповою заявою.

– Українська влада не має наміру міняти стратегію протидії Росії. Це частина тої гри, яка має привести до того, щоб ми звикли до торгівлі з окупованими територіями. Що там будуть стоврені воєнні автономії. І фактично Росія увімкне систему вето для України.