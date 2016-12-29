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Ми хочемо поїхати на Чемпіонат світу і дуже хочемо, щоб він не був в Росії, – глава ФФУ Павелко

10:49, сьогодні 259 Читать новость на русском
Андрій Павелко
Андрій Павелко / SKELET-info

Керівництво Федерації футболу України було б задоволено, якщо б Чемпіонат світу у 2018 році, який має відбутися в Росії, перенесли б в іншу країну.

Про це президент ФФУ Андрій Павелко заявив у інтерв’ю виданню "Сегодня".

Ми хочемо поїхати на чемпіонат світу і дуже хочемо, щоб він не був в Росії,
– заявив Павелко.

Однак керівник ФФУ зазначив, що спочатку збірній України слід вибороти право виступу у фінальній частині Мундіалю.

"Давайте спочатку завоюємо участь у фінальній частині чемпіонату світу, а потім будемо вирішувати – їхати, не їхати. До цього часу, може, все-таки щось і станеться, допінгові і інші розслідування можуть мати свої наслідки", – зазначив керівник Федерації.

Щодо того, хто визначатиме, чи поїде збірна України у Росію на Чемпіонат світу з футболу, то остаточне рішення залишиться за Виконкомом ФФУ, яке, як пообіцяв Павелко, опиратиметься на думку громадськості.

Нагадаємо, Росія може втратити право проведення Мундіалю через розслідування проти глави Російського футбольного союзу Віталія Мутка щодо допінгового скандалу.

У ФІФА розповіли, коли піднімуть питання про позбавлення Росії чемпіонату світу з футболу.

До слова, 22 грудня через допінг-скандал Росія позбулась етапу Кубка світу з біатлону.

Згодом Міжнародна федерація лижних гонок (FIS) заявила про перенесення фінального етапу Кубка світу 2017 року з Тюмені через допінг-скандал.

Теги: Україна Україна-Росія
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