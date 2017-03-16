"Ми маємо зупинити Брюссель!" – прем’єр-міністр Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини закликав лідерів європейських націоналістів об’єднатися у боротьбі з Євросоюзом.

Перемога популіста Трампа у США і Брекзіт у Великобританії – головні події минулого року, які додали впевненості скептикам у Європі. Цьогоріч націоналісти спробують розвинути і закріпити свій успіх. Адже в цілій низці країн ЄС заплановані вибори, де праві мають непогані шанси.

Угорський прем'єр Віктор Орбан закликав правих об'єднатися і домогтися глибокої, проте мирної трансформації Європи.

У Брюсселі не переймаються нашим майбутнім, але воно важливе для нас. У Брюсселі не переймаються нашою безпекою. Ми маємо зупинити Брюссель! Ми маємо захистити свої кордони і зупинити переселення мігрантів,

– заявив Віктор Орбан.

Криза з біженцями стала однією з головних причин спалаху правого популізму у Європі. На останніх парламентських виборах євроскептики здобули чималу підтримку в Італії, Німеччині, Данії, Греції, Франції, Угорщині, Швейцарії.

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Більшість європейських правих так чи інакше підтримує Росія, тому і не дивно що вони переважно з любов'ю ставляться до Путіна.

За час президентства Путіна Росія налагодила тісні зв'язки з європейськими ультраправими партіями. А їхні лідери постійно висловлюють захоплення Путіним. Серед них Марін Ле Пен. Є очевидні факти фінансування Росією її політсили. Також нам відомо, що гроші від Путіна отримували угорські та грецькі націоналісти,

– повідомила представник Atlantic Council Аліна Полякова.