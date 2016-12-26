Ми на власному досвіді відчули порушення міжнародного права, – МЗС про резолюцію щодо Ізраїлю

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на ажіотаж, який виник навколо ухвалення Радбезом ООН резолюції, яка засуджує дії Ізраїлю щодо будівництва на окупованих палестинських територіях.

Про це йдеться у коментарі, розміщеному на сайті МЗС.

У Клімкіна наполягають, що Україна багато років займає чітку і послідовну позицію у питанні ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Ми виступаємо за мирне співіснування двох незалежних держав – Ізраїлю і Палестини. Врегулювання конфлікту має відбуватися виключно мирними засобами. При цьому ми наголошуємо на необхідності проведення прямих ізраїльсько-палестинських переговорів,

– зазначено у коментарі.

Як наголошують в МЗС, Україна, як і решта постійних та непостійних членів Ради Безпеки ООН неодноразово засуджувала поселенську діяльність Ізраїлю, оскільки вона суперечить міжнародному праву.

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"Наша держава послідовно виступає за дотримання норм міжнародного права всіма і всюди, оскільки на власному прикладі відчула, до яких трагічних наслідків призводить його порушення", – йдеться у реакції українського зовнішньополітичного відомства.

Водночас у Клімкіна висловлюють сподівання, що "активна й емоційна внутрішньополітична дискусія в Ізраїлі не завадить традиційно дружнім українсько-ізраїльським відносинам".

Нагадаємо, 23 грудня Рада Безпеки ООН підтримала резолюцію, якою вимагає від Ізраїлю припинити будівництво єврейських поселень на окупованих палестинських територіях. "За" проголосувало 14 членів Радбезу, серед яких і Україна.



Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав цю резолюцію "упередженою і ганебною" і дізнавшись, хто голосував "за", вирішив скасувати візит прем'єра України Володимира Гройсмана до Ізраїлю.