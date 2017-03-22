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Ми народні депутати України, а не РФ, – Геращенко розлютив виступ Вілкула

10:51, сьогодні 1433 Читать новость на русском

Віце-спікер парламенту Ірина Геращенко виступила з емоційною промовою через виступ російською нардепа від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула.

Вранці 22 березня, виступаючи з парламентської трибуни, нардеп від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул говорив російською. З зали почали вигукувати, вимагаючи, щоб депутат говорив українською, проте він проігнорував такий заклик. Після цього до нього звернулась перший віце-спікер Ірина Геращенко.

Будь ласка, я попрошу вас виступати українською мовою і шанувати українську. Я до вас звертаюсь як головуюча,
– сказала Ірина Геращенко.

Щоправда, на таке прохання віце-спікера депутат від "Опоблоку" також не звернув уваги.

Під вигуки "Ганьба" Вілкул таки закінчив свій нетривалий виступ.

Віце-спікер Ірина Геращенко не стрималась і виголосила емоційну промову.

Я вас дуже прошу не підбурювати залу! Хочу нагадати, що вчора так само від "Опозиційного блоку" пані Наталя (Королевська, – ред.) виступала, я звернулась з проханням шанувати державну мову і всі виступи, щоб з трибуни Верховної Ради були державною мовою. Це повага до держави Україна і до державної мови. Ми з вами є народні депутати України, а не Російської Федерації. Російська мова може абсолютно спокійно діяти в Україні, нею можна розмовляти вдома, в кулуарах, в ресторанах, з виборцями – це будь ласка. Але в українському парламенті з трибуни має звучати українська мова!
– наголосила Геращенко.

До слова, це вже не вперше Вілкул ігнорує вимогу виступати з трибуни Верховної Ради українською мовою.

Теги: Україна Політика Верховна Рада Ірина Геращенко Олександр Вілкул Опозиційний блок мовне питання
Джерело: 24 Канал
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