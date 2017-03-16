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Ми ніколи не повинні довіряти Росії, – представниця США в ООН

09:08, сьогодні 133 Читать новость на русском
США – Росія
США – Росія / Фото з відкритих джерел

Сполучені Штати повинні бути обачними та не ставитися до погроз Москви легковажно.

Про це в інтерв'ю заявила новопризначена постійна представниця Сполучених Штатів в ООН Ніккі Хейлі, передає NBC News.

Сприймайте це серйозно. Ми не можемо довіряти Росії. Ми ніколи не повинні довіряти Росії,
– сказала постпред.

Така жорстка відповідь стала реакцією Хейлі на запитання ведучого про нові звинувачення в кібератаках, в яких підозрюють російські спецслужби.

На відміну від Трампа, який сподівається, що його адміністрація зможе краще порозумітися з Росією, аніж Барак Обама, постпред США в ООН не має ілюзій щодо дружніх стосунків між країнами.

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До слова, Хейлі затвердили постійним представником США при ООН в січні 2017 року. За неї проголосували 99 сенаторів, четверо – висловилися проти.

Теги: Політика США хакери
Джерело: 24 Канал
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