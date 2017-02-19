Ми повинні переходити на українську, – легендарний динамівець здивував заявою

Відомий український футболіст, ветеран "Динамо" Олександр Шовковський здивував патріотичною заявою. Зокрема, він наголосив, що всі громадяни України з часом мають спілкуватись виключно українською мовою.

Він розповів, що йому самому важко говорити українською, бо він думає російською.

"Для мене рідна мова російська. Я все життя розмовляв російською мовою... Але все повинні йти до того, щоб переходити на українську мову. Ми всі до цього повинні прагнути. Зміни повинні відбуватися в першу чергу на нашому поколінні. Навчання повинно проходити українською мовою, і тоді всі перейдуть на нашу рідну мову", – переконаний "динамівець".

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