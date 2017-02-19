13:11
19 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кірюша на полюсі. Капітан Росії
Вєсті Кремля
20:53, 18 лютого
Вєсті.UA. Жир. Спецагенти Зорян і Шкіряк. Швейцарські мрії Ляшка
Вєсті.UA
22:42, 18 лютого
Журналісти знайшли
ЦРУ
08:32, 17 лютого
Випуск новин за 11:00: Атака на Авдіївку. Зустріч
Випуск новин
12:47, сьогодні
Про торгівлю з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:34, 17 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Ми повинні переходити на українську, – легендарний динамівець здивував заявою

11:34, сьогодні 2456 Читать новость на русском
СаШо: всі українці мають говорити державною мовою
СаШо: всі українці мають говорити державною мовою / np.org.ua

Відомий український футболіст, ветеран "Динамо" Олександр Шовковський здивував патріотичною заявою. Зокрема, він наголосив, що всі громадяни України з часом мають спілкуватись виключно українською мовою.

Він розповів, що йому самому важко говорити українською, бо він думає російською.

"Для мене рідна мова російська. Я все життя розмовляв російською мовою... Але все повинні йти до того, щоб переходити на українську мову. Ми всі до цього повинні прагнути. Зміни повинні відбуватися в першу чергу на нашому поколінні. Навчання повинно проходити українською мовою, і тоді всі перейдуть на нашу рідну мову", – переконаний "динамівець".

Читайте також: Український та канадський міністри поговорили виключно українською мовою

Теги: Україна мовне питання
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Відставка Фліна. Про що насправді свідчить кадрова рокіровка Трампа
сьогодні, 11:58 Відставка Фліна. Про що насправді свідчить кадрова рокіровка Трампа
Катерина Одарченко 484
Ловушка Донбасса. Сценарий Путина спустя 36 месяцев войны
сьогодні, 08:37 Ловушка Донбасса. Сценарий Путина спустя 36 месяцев войны
Блог Соцмережі 6854
Чим дивуватимуть фіналісти нацвідбору Євробачення-2017
сьогодні, 00:47 Чим дивуватимуть фіналісти нацвідбору Євробачення-2017
Андрій Шляхтін 1281
Дональд Трамп встромив Путіну ніж у спину, або Нуууу, там видно буде
18 лютого, 22:30 Дональд Трамп встромив Путіну ніж у спину, або Нуууу, там видно буде
Борис Немировський 3029
6 порад, що колись можуть зберегти вам життя
18 лютого, 21:02 6 порад, що колись можуть зберегти вам життя
6214
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Прогнози на 2017-й: які новорічні бажання загадувати українській економіці
 15 грудня 2016 , 19:01
Олег Прохоренко пояснив майже нульове зростання видобутку українського газу
 19 січня , 18:25
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук