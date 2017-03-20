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Ми повинні вийти на показник інфляції близько 5% річної, – Порошенко

11:45, сьогодні 48 Читать новость на русском
Президент України Петро Порошенко
Президент України Петро Порошенко / Адміністрація Президента

Президент України Петро Порошенко очікує, що у 2017 році інфляція зупиниться на рівні менше 10%, а до 2019 року – 5% щорічно.

Про це він сказав під час виступу на засіданні Ради регіонального розвитку.

"Інфляція, вантаж високих цін – те, що хвилює людей найбільше. Цього року, вона буде вимірюватися, сподіваюся, вже однозначною цифрою – менше 10%. А до 2019 року, це наша спільна задача, ми повинні вийти на показник інфляції близько 5% річної", – зазначив глава держави.

Порошенко додав, що в Україні створені передумови для відновлення і майбутнього розвитку економіки, а згодом зросте і рівень життя громадян країни.

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Теги: Україна Петро Порошенко гроші Гривня Інфляція
Джерело: 24 Канал
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