Ми щасливі звільненню кожної людини, – Геращенко відреагувала на заяву бойовиків

Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко відреагувала на обіцянки ватажків бойовиків передати українській стороні двох полонених.

Про це вона написала у своєму Facebook.

Ми щасливі звільненню кожного заручника, ми щасливі, що люди зустрінуть свята вдома. Ми щасливі, що рішення української сторони в односторонньому порядку передати до новорічних свят ОРДЛО 15 осіб з того списку, що вони запитували (до речі, в цьому списку є 6 жінок) сприяє гуманітарним жестам і рухам,

– зазначила віце-спікер.

Геращенко прокоментувала заяви ватажків бойовиків так званих "ДНР" та "ЛНР" про те, що вони готові передати двох українок, додавши, що прізвища цих жінок неодноразово звучали під час переговорів щодо обміну полоненими.

Читайте також: Стало відомо, кого Україна передасть бойовикам задля початку обміну полоненими

"Їх доля неодноразово обговорювалася в мінській групі ще з весни, одна з них працює в медіа, друга в одній з державних установ, їхала провідати родичів. Можливо, тому їх затримали. І добре, що скоро вони будуть вдома. Я щиро рада", – написала Геращенко.

ЗМІ наполегливо просять про коментар щодо можливого звільнення з ОРДЛО двох жінок. Друзі, тут може бути тільки одна пози... Опубліковано Iryna Gerashchenko 26 грудня 2016 р.

Нагадаємо, вранці 26 грудня стало відомо, що ватажки бойовиків погодились передати нардепу Надії Савченко двох жінок – Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, яких тривалий час утримували в полоні.