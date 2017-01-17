Ми швидкими темпами розглядаємо справу екс-беркутівців, – суддя

Святошинський райсуд столиці сьогодні знову розгляне справу екс-беркутівців, яких звинувачують у масових розстрілах під час Революції Гідності.

Головуючий суддя Сергій Дячук заявив, що за 7 місяців суд вивчив докази у справі і розглянув 47 епізодів, з них 24 вбивства і 23 замахи на вбивство. Всього таких епізодів – 128.

Крім того, суддя підкресли, що у ході розгляду справи вивчені речові докази – гільзи та зброю.

Нагадаємо, суд розглядає справу 5 беркутівців, яких звинувачують у масових вбивствах активістів на Майдані. Минулого тижня група невідомих активістів зірвали судове засідання у цій судовій справі.