Ми швидкими темпами розглядаємо справу екс-беркутівців, – суддя
13:03, сьогодні 80 Читать новость на русском
Святошинський райсуд столиці сьогодні знову розгляне справу екс-беркутівців, яких звинувачують у масових розстрілах під час Революції Гідності.
Головуючий суддя Сергій Дячук заявив, що за 7 місяців суд вивчив докази у справі і розглянув 47 епізодів, з них 24 вбивства і 23 замахи на вбивство. Всього таких епізодів – 128.
Крім того, суддя підкресли, що у ході розгляду справи вивчені речові докази – гільзи та зброю.
Нагадаємо, суд розглядає справу 5 беркутівців, яких звинувачують у масових вбивствах активістів на Майдані. Минулого тижня група невідомих активістів зірвали судове засідання у цій судовій справі.
Джерело: 24 Канал
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