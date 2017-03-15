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Ми теж блокуємо, – реакція бойовиків на припинення торгівлі з ОРДЛО

15:18, сьогодні 1125 Читать новость на русском
Олександр Захарченко
Олександр Захарченко / РИА Новости

Так званий ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко теж прокоментував рішення РНБО про припинення торгівлі з ОРДЛО.

Бойовик заявив, що не боїться такого рішення і його наслідків. Про це він розповів для одного із сепаратистських видань, пише "Українська правда".

Захарченко впевнено заявив, що бойовикам не має діла до того, що Київ вводить чи знімає блокаду на "своїй лінії розмежування". До того ж, рішення РНБО ніяк не вплине на аналогічні заходи з боку бойовиків.

Читайте також: Офіційна блокада: що означає припинення торгівлі з окупованим Донбасом

Ми ввели заборону на вивезення на територію України нашої продукції і нашої сировини. Цю блокаду з нашої сторони ми не скасовували. І не збираємося,
– заявив бойовик.

Ще один лідер бойовиків – Денис Пушилін – заявив, що Україна нібито порушує мінські домовленості таким рішенням РНБО.

Нагадаємо, 15 березня Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення.

Якими будуть наслідки припинення торгівлі з ОРДЛО?
  • Це рішення допоможе повернути окупований Донбас Це рішення допоможе повернути окупований Донбас
  • Окуповані території ще більше зблизяться з Росією Окуповані території ще більше зблизяться з Росією
  • Загостряться бої в зоні АТО Загостряться бої в зоні АТО
  • Це нічого не змінить Це нічого не змінить
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Теги: Україна Блокада РНБО Війна на Донбасі АТО
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