Ми теж блокуємо, – реакція бойовиків на припинення торгівлі з ОРДЛО

Так званий ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко теж прокоментував рішення РНБО про припинення торгівлі з ОРДЛО.

Бойовик заявив, що не боїться такого рішення і його наслідків. Про це він розповів для одного із сепаратистських видань, пише "Українська правда".

Захарченко впевнено заявив, що бойовикам не має діла до того, що Київ вводить чи знімає блокаду на "своїй лінії розмежування". До того ж, рішення РНБО ніяк не вплине на аналогічні заходи з боку бойовиків.

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Ми ввели заборону на вивезення на територію України нашої продукції і нашої сировини. Цю блокаду з нашої сторони ми не скасовували. І не збираємося,

– заявив бойовик.

Ще один лідер бойовиків – Денис Пушилін – заявив, що Україна нібито порушує мінські домовленості таким рішенням РНБО.

Нагадаємо, 15 березня Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення.