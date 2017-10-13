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Ми вимагатимемо розпуск міськради Миколаєва, – Сенкевич

19:10, сьогодні 155 Читать новость на русском

Про відставку мера Миколаєва і майбутні дії у прямому ефірі 24 Каналу розповів сам Олександр Сенкевич.

Про подальші дії

– Щоб мене знову не відправили у відставку, ми вирішили йти двома шляхами. Перше – довести в суді, що рішення міськради було незаконним.

І друге – йти до Верховної Ради і просити про розпуск Миколаївської міськради і призначення дострокових виборів і в міськраду, і нового голови. Я готовий брати участь в них і сподіваюсь на якнайшвидше призначення. За законом – це тримісячний термін.

Про відставку

Я визнав рішення міськради, я не тримаюсь за свою посаду. Не бачу можливості працювати з цією міськрадою. Ті депутати, які голосували за мою відставку, зробили дуже безвідповідальний вчинок.

– Бо залишити місто без голови виконавчої влади на передодні зими, перед початком опалювального сезону – це просто безвідповідально. За мою відставку проголосували ББП, "Опозиційний блок" і "Наш Край". І це ще раз доводить, про їхні спільні дії.

Перевибори

– В Верховній Раді зареєстровано кілька постанов. Які передбачають розпуск миколаївської міськради та призначають перевибори. І це буде зроблено на підставі того, що депутати приймали незаконні рішення.

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І я переконаний, що за ці два роки моя команда добре попрацювали і ми маємо набрати більше голосів.

Про досягнення

– Для мене завжди головним пріоритетом були люди. І моя команда зараз втілила в життя проект реконструкції очисних споруд. І це допоможе покращити стан здоров’я миколаївців. Також майже завершено проектування водопостачання на правий берег Миколаєва, який не змогли зробити за 230 років. Ми майже закінчили проект по ремонту моста. І також багато інших проектів, які покращать життя містян.

Теги: Новини України Новини політики Миколаїв Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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