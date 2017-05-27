Ми віримо Путіну, – в Криму проходять масові "ватні" мітинги, але "не за політику"

Незадоволені соціальним становищем люди вийшли на мітинги в Севастополі, цитуючи слова Путіна.

На вулиці Севастополя вийшли тисячі протестувальників, які потребують у Кремля виконати свої обіцянки. Про в Twitter написав блогер під ніком "КРЫМский бандеровец".

Севастополь в ці хвилини. Тисячі "ватників" прийшли писати петицію Путіну, щоб окупанти не позбавили того, що дала Україна. Цитують обіцянки х*йла,

– зазначив блогер.

Севастополь. Сегодня на митинге "Город не для приезжих чиновников".

Раньше вата орала,чтоб убрали оставшихся украинских и завезли российских pic.twitter.com/ortmxX4L9k — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 27 травня 2017 р.

Севастополь

Мерзкие собственники жалеют своей любимой России мерзкое украинское имущество...

Где ОМОН? pic.twitter.com/rPMR6fXtHt — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 27 травня 2017 р.

Севастополь. Митинг начался со слов оратора, что мы тут не о политике говорим, мы граждане рф и ВЕРИМ ПУТИНУ. Последовали вялые аплодисменты — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 27 травня 2017 р.