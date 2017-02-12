"Ми всі – Зозуля": нові подробиці гучного футбольного скандалу

Ультрас "Металіста" висловили свою підтримку Роману Зозулі, який був звинувачений фанатами "Райо Вальєкано" у нацизмі. Також фанати поділилися ексклюзивною інформацією із джерел у іспанській поліції.

Український футболіст став заручником свідомої провокації, організованої проросійськими фанатами іспанського клубу "Райо Вальєкано". Підставою для цькування Зозулі стала його волонтерська діяльність та допомога українській армії. В умовах гібридної війни, яку Росія розв'язала проти українців на всіх фронтах, захист футболіста Зозулі став справою честі для України.

Причини скандалу

"Вальєкас – не місце для нацистів" – такий банер 1 лютого в однойменному районі Мадрида вивісили ліворадикальні фанати "Райо Вальєкано".

Роман Зозуля якраз збирався провести перше тренування в новому колективі. Та в цей же день стало відомо, що український нападник вимушений повернутися до попередньої команди – "Бетису" з Севільї. Проросійські ультрас "Райо" поставили ультиматум керівництву свого клубу – або їхня підтримка, або новий гравець.

Реакція футболістів та військових

Зозуля вирішив не залишатися у ворожому до себе середовищі і повернувся до Севільї. Тут на його захист стали всі гравці "Бетису". Згодом, підтримку Роману висловили представники іспанської футбольної ліги.

Можна говорити, що 99% підтримують Романа і повністю на його стороні. В тому числі і преса. І звісно, він дуже вдячний за таку підтримку,

– зазначає агент футболіста Володимир Кузьменко.

Майже відразу після інциденту підтримку Зозулі виголосила Федерація футболу України та тренер збірної України Андрій Шевченко. На бік форварда став міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Такі провокації з боку Росії, а вони будуть і надалі, ми будемо намагатися не допускати. А Роману будемо допомагати,

– зазначив Клімкін.

Своє звернення для футболіста і волонтера записали військовослужбовці.

А на матч іспанської Ла-Ліги проти Валенсії всі гравці Бетису вийшли у футболках з написом "Ми всі Зозуля".

В українському сегменті Facebook розпочалась акція в підтримку Зозулі #ProudOfZozulya, де її учасники вимагають втрутитися в ситуацію керівництво України.

Роль сепаратистів у скандалі

Українські фанати провели своє розслідування і повідомили цікаву деталь.

З джерел в іспанській поліції нам вдалося дізнатися, що біля десяти представників фанатів "Райо Вальєкано" воювали на боці сепаратистів на Донбасі. І чи то через те, що війна не визнана, чи через брак доказів вони відбулися незначним покаранням – смішними штрафами та біля двох місяців провели в КПЗ і їх відпустили,

– запевняє представник харківських ультрас.

Що буде далі

При цьому українські ультрас закликали МЗС та Федерацію футболу активніше захищати Романа. Адже гравець може залишитися без футболу на півроку. "Райо Вальєкано" стало третьою командою протягом одного сезону, куди перейшов Зозуля. Тому за правилами ФІФА, до літа українець не матиме права грати за будь-який інший клуб. Українська сторона робить все, аби для гравця нашої збірної зробили виключення.

Ми ведемо перемовини з Федерацією футболу Іспанії, а також з міжнародними посольствами. Йде щоденна робота,

– запевняє президент Федерації футболу України Андрій Павленко.

Рішення по Роману Зозулі має бути прийняте найближчим часом. В понеділок сам гравець планує провести прес-конференцію. А поки він продовжує тренуватися з "Бетисом".

Нагадаємо, що в Іспанії радикально налаштовані ультрас клубу "Райо Вальєкано" влаштували флешмоб проти переходу футболіста збірної України Романа Зозулі в мадридський клуб. Зозулі приписали у прихильники нацистської ідеології лише через те, що він носить речі з українською символікою (Тризуб), а також активно підтримує українську армію.