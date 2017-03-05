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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Microsoft порадував вдосконаленням одного зі своїх продуктів

00:19, сьогодні 399 Читать новость на русском
Microsoft представив Skype Lite
Microsoft представив Skype Lite / gizbot.com

Корпорація Microsoft презентувала спеціальну версію додатка Skype, призначеного для використання на територіях з повільним інтернет-з'єднанням і дорогим трафіком.

Про це повідомляє "Коммерсантъ".

Skype Lite представили в індійському Мумбаї. Додаток, як і раніше, дозволяє здійснювати голосові і відеодзвінки, а також використовувати чат, але вже при 2G з'єднанні.

Проте нова версія Skype призначена, в основному, для використання в Індії. Тому додаток, крім англійської мови, підтримує бенгальську, гуджараті, хінді, маратхі, тамільську, телугу і урду. Програма займає лише 13 Мб пам'яті, але доступна виключно користувачем операційної системи Android.

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Теги: LifeStyle Інтернет Розробки Microsoft Skype
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