Міфи про мікрохвильову піч, які варто забути

Багато людей досі сумніваються чи варто купувати мікрохвильову пічку та чи безпечно її використовувати.

Мікрохвильова дійсно працює завдяки випроміненню, однак наскільки воно безпечне – пише "Лайфхакер".

Їжа під час нагрівання у мікрохвильовій втрачає корисні властивості

Будь-яка обробка продуктів (заморозка чи нагрівання) приводять до зміни хімічного складу та харчової цінності. В мікрохвильовій печі страва втрачає багато вітамінів лише при дуже високих температурах і якщо вона розігрівається дуже довго.

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Якщо готувати їжу в мікрохвильовій пічці, то часом вона зберігає набагато більше вітамінів, ніж при варці. Адже час її приготування набагато коротший.

Продукти, приготовані в мікрохвльовій, викликають рак

За деякими даними, при приготуванні в мікрохвильовій печі курки, утворюється більше HCA (канцегорегнів), ніж при смаженні на сковороді і грилі або запіканні в духовці. Однак жодних підтверджень тому, що регулярне вживання приготовленої в мікрохвильовій печі курки, викликає рак – не виявлено.

Продукти, розігріті в мікрохвильовій, безпечні

За даними іншого дослідження, в рибі, смаженій на грилі, вміст HCA вище, ніж в рибі з мікрохвильовки. А в яловичині, приготованої в мікрохвильовій печі, зовсім не було виявлено цього канцерогену.

Нагрівання в пластиковому посуді шкодить здоров'ю

Існує теорія, що при нагріванні пластиковий посуд виділяє певні хімічні речовини, які потрапляють в їжу.

Однак більшість пластикового посуду зараз спеціально розробляють так, щоб він витримував високі температури і був безпечним. Тож розігрівати їжу в пластикових контейнерах цілком безпечно, єдине – на ньому має бути спеціальна позначка.

Пластиковий посуд не шкіливий

Обробка в мікрохвильовці вбиває шкідливі бактерії

Будь-яка теплова обробка значно знижує ризик харчового отруєння. Проблема тільки в тому, що при нагріванні продуктів в мікрохвильовій печі, температура розподіляється нерівномірно. Саме тому їжа з пічки не завжди однакого гаряча в різних місцях. Це збільшує потенційну небезпеку зараження.

Не варто розраховувати, що обробка в мікрохвильовій печі чарівним чином перетворить зіпсовану їжу в безпечну, убивши бактерії. Якщо продукт зіпсувався, його вже ніщо не врятує.