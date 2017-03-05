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Міфи про сніданки, які варто забути

10:21, сьогодні 1347 Читать новость на русском
Міфи про сніданок
Міфи про сніданок / decojovem.pt

Сніданок – безперечно важливий прийом їжі. Однак також навколо нього багато міфів, які варто розвіяти.

Сніданок допомогає схуднути

Багато людей вважають, що без повноцінного сніданку важко схуднути. Це не так, адже наш оргнанізм знає краще. Тому не варто насильно запихувати вівсянку чи омлет зранку. Краще трохи почекати та поїсти тоді, коли відчуватимете голод.

Існує версія, що сніданок допомагає схуднути, адже він запускає наш шлунок. Це не зовсім так, просто ситний перший прийом їжі зменшує ймовірність переїдання за обідом та вечерею.

Якщо ж ви контролюєте свої порції, то за бажанням можна снідати фруктами чи склянкою йогурту.

via GIPHY

Перед тренуванням треба снідати

Перед тренуванням дійсно варто поїсти, однак ні в якому разі не ситно. Варто обмежитись, наприклад, молочним коктейлем чи фруктовим салатом. Так у вас будуть сили для тренування і ви почуватиметесь легко.

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Якщо ви займаєтесь плаванням чи аква-аеробікою, то снідати не варто взагалі.

Снідати можна чим завгодно

Багато дієт довзоляють на сніданок з'їдати щось шкідливе, але дуже смачне. Нібито, усі калорії встигнуть "згоріти" за день. Це не зовсім так, адже люди набирають вагу через надлишок калорій. А коли вони надійшли в організм – зовсім не грає ролі.

До того ж, жирний сніданок (наприклад, яєшня із беконом) погано впливають на підлшункову. Не можна зловживати і псевдокорисними продуктами, де замасковано дуже багато цукру: популярні кукурудзяні пластівці чи швидкі каші.

via GIPHY

Найважливіший прийом їжі

Всі прийоми їжі дуже важливі. Треба слухати свій організм та не переїдати чи морити голодом. Загалом потрібно їсти 4-5 разів в день та слідкувати за тим, що ви їсте не лише за сніданком.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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