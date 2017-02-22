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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Міг повернутися до Росії лише у ящику, – іспанський бойовик про участь у війні на Донбасі

05:16, сьогодні 445
Серхіо Бесера (другий ліворуч) поруч з Мозговим(третій) і іншими тероистами Донбасу
Серхіо Бесера (другий ліворуч) поруч з Мозговим(третій) і іншими тероистами Донбасу / "Радіо Свобода"

Житель Мадрида з ультралівими поглядами і колишній член фанатських угруповань Серхіо Бесерра приїхав воювати на Донбас на боці терористів у вересні 2014 року.

Про це він розповів у коментарі ресурсу "Донбас.Реалії".

"Як потрапив на Донбас? Я відправився в Ростов і вже звідти перетнув український кордон. Пам'ятаю, російський солдат тоді сказав мені, що якщо я поїду на Донбас, то не зможу повернутись на територію Росії. А якщо і повернуся, то тільки в дерев'яному ящику", – згадує іспанець.

Ресурс також зазначає, що на Донбасі Бесерра провів чотири місяці. Воював в батальйоні "Восток", потім – в "Привиді" Мозгового.

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"Іспанці на Донбасі – щоб протистояти фашизму та допомагати місцевим жителям", – пояснює свій візит на Схід України іспанський бойовик.

За його словами, він є комуністом, відтак до України поїхав не через гроші, а з ідеологічних міркувань.

Крім того, терорист не втомлюється звинувачувати Романа Зозулю за нібито "неонацистську" ідеологію та підтримку добровольчих підрозділів.

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Після повернення додому на початку 2015-го у зв’язку з участю у конфлікті на Донбасі в Іспанії його затримали проте, як він стверджує, вже через п’ять годин відпустили та не завели жодної справи.

"Попри все, я планую повернутися на Донбас", – додає іспанець.

Теги: Війна на Донбасі Україна-Росія Україна Політика Ультрас
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