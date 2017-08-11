Микола та Марія Дюк – українці, які героїчно врятували Нобелівського лауреата

1943 рік, українські землі були окуповані німецькими військами. Це були непрості часи. Люди жили у страху, чекаючи звісток про своїх синів на фронті, не знаючи, яким буде наступний день.

Микола та Марія працювали вчителями у невеличкому містечку Унів Львівської області, в школі й мешкали. Як і кожен у ті дні, сповідували головне правило: не впасти у немилість німцям. А там якось буде.

Та все зміниться, коли у їхні двері постукає єврейська родина – хлопчик з мамою та троє родичів, яким дивом вдалось втекти із сусіднього містечка Золочів. Зараз вони благали їх заховати. Рішення треба було приймати миттєво – сім'я заводить своїх небезпечних гостей на горище школи.

Школа в містечку Унів

Відтепер кожен день у напрузі: а раптом помітять, що Марія купує більше харчів на ринку, а якщо хтось з учнів почує якісь голоси і рухи, а потім доповість потрібним людям. Тоді стратять не лише євреїв, але й українців.

На шкільному горищі втікачі проведуть 15 місяців і таки дочекаються моменту, коли радянські війська витіснять німців.

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Та радості було небагато. Батька таки стратили у гетто, а в їхній квартирі поселились визволителі. Мама з шестирічним хлопчиком їдуть у Європу, а далі – Штати.

Дві родини продовжували листування, та одна звістка через десятки років просто приголомшить – той золочівський хлопчик, якого вони врятували, став Нобелівським лауреатом з хімії 1981 року. Роалд Хоффман відкрив закони, що дозволяли спрогнозувати перебіг хімічних реакцій. Це стане одним з найбільших теоретичних відкриттів в органічній хімії після Другої світової війни. Закони Хоффмана й зараз активно використовують у синтезі нових лікарських засобів і хімічних сполук.

Роалд Хоффман – лауреат Нобелівської премії з хімії

Дізналися унівські вчителі, що хлопчик, який нишком виглядав з вікна на горищі, тепер веде програми, де доступно пояснює глядачам закони хімії, їздить по світу з лекціями, і своїми відкриттями поглиблює знання людства у квантовій хімії та нанотехнологіях.

У 2006 та 2015 роках хімік приїздив у рідний Золочів. Пройшовся рідними вуличками, побачив будинок в якому народився, місця, де не стало його батька. В Уневі відвідав могилу свого рятівника. А отримавши із Золочева велику кількість привітань до свого 80-ліття, записав відеозвернення, де розповів, що вболіває за Україну.