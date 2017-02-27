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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Мікрохвильовка може "подарувати" вам низку недуг

00:43, сьогодні 205 Читать новость на русском
Мікрохвильова піч є ворогом для здоров'я
Мікрохвильова піч є ворогом для здоров'я / World.korupciya.com

Згідно з дослідженнями, мікрохвильові печі небезпечні для здоров'я. Експерти кажуть, що всередині вашої мікрохвильовки є 2450000000 герц. І, найстрашніше, що кількість частот, що шкодять людському тілу, становить 10 герц. Будьте обережними і ніколи не стійте біля мікрохвильової печі, яка працює.

Про це повідомляє Headinsider.

Зазначається, що ви не знатимете, чи постраждав ваш організм від витоку до тих пір, поки пошкодження вже не буде зроблено.

Як мікрохвильова піч шкодить організму?

Це викликає вроджені дефекти.

Це призводить до розвитку раку.

Катаракта.

Це послабить вашу імунну систему.

Знижена стійкість до вірусних і бактеріальних інфекцій.

Це може призвести до серйозніших і важчих захворювань.

Що робить мікрохвильова піч з нашою їжею?

Вона руйнує хімічні та молекулярні зв'язки.

Багато експертів у всьому світі говорять, що мікрохвильовка виснажує поживні речовини з їжі.

Випромінювання від мікрохвильової печі руйнує і деформує молекули їжі, створюючи небезпечні радіоактивні сполуки.

У мікрохвильовці грудне молоко втрачає 96% своїх антитіл. Структура суміші для грудних дітей змінюється, створюючи імунологічні порушення.

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У 1992 році досліджували вплив учасників, які споживали овочі в мікрохвильовці. Вони відчули наступне: швидко збільшується рівень холестерину; зниження гемоглобіну викликає анемію; зменшення білих кров'яних клітин; збільшення лейкоцитів (що вказує на отруєння і пошкодження клітин).

Зазначається, що ви повинні бути дуже обережними і знати, що навіть якщо ваша мікрохвильова піч повністю герметична, ви як і раніше потрапляєте під шкідливий вплив електромагнітних полів. Вони можуть проникати в людські тіла (саме тому вони використовуються для рентгенівських апаратів), але можуть викликати серйозні проблеми зі здоров'ям.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування
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