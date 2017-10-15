Милість зашкалює: на відео вперше показали 36 новонароджених панд

У китайській провінції Сичуань в одному із звіринців вперше показали публіці 36 новонароджених панд. Поки що тварини можуть хіба що неквапливо перекочуватися, тому їх обережно носять на руках.

Усі пандочки у віці від 1 до 5 місяців. Дехто з малюків з'явилися на світ у зовсім недосвідчених мам, які ще не вміли їх виходжувати, тому у працівників центру було вдосталь приємної роботи.

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Новонароджені пандочки в Китаї



Новонароджені пандочки в Китаї

Крім цих пандочок ще вісім тварин занадто маленькі, щоб знайомитися з глядачами, до сих пір їх від мам не забирають.