Милість зашкалює: на відео вперше показали 36 новонароджених панд
20:03, сьогодні 408 Читать новость на русском
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У китайській провінції Сичуань в одному із звіринців вперше показали публіці 36 новонароджених панд. Поки що тварини можуть хіба що неквапливо перекочуватися, тому їх обережно носять на руках.
Усі пандочки у віці від 1 до 5 місяців. Дехто з малюків з'явилися на світ у зовсім недосвідчених мам, які ще не вміли їх виходжувати, тому у працівників центру було вдосталь приємної роботи.
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Новонароджені пандочки в Китаї
Новонароджені пандочки в Китаї
Крім цих пандочок ще вісім тварин занадто маленькі, щоб знайомитися з глядачами, до сих пір їх від мам не забирають.
Джерело: 24 Канал
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