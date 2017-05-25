"Мільярд Януковича" вже в українському бюджеті: у Луценка показали докази

Генеральна прокуратура України оприлюднила документи, які засвідчують, що конфісковані у "Сім'ї" 1,1 мільярда доларів вже у державному бюджеті.

Про це йдеться у відповіді Державної казначейської служби на запит Генпрокуратури, пише "Українська правда".

Згідно із випискою банку, отриманою казначейством 3 травня, 28 квітня до держбюджету на рахунок в "Ощадбанку" було зараховано 1 117 273 660 доларів на виконання вироку Краматорського суду Донецької області від 28 березня у справі №234/4135/17,

– йдеться у повідомленні служби.

Водночас на рахунок, відкритий у національній валюті за кодом "Конфісковані кошти за рішенням суду за вчинення корупційного правопорушення", 28 квітня 2017 року було зараховано 1 854 093 гривні.

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На казначейському рахунку станом на 27 лютого 2014 року було 108 134 гривні, а станом на 22 травня 2017 року там вже було 46 258 986 287 гривень.



Мільярд Януковича вже в українському бюджеті

Раніше стало відомо, на що підуть конфісковані у Януковича гроші.