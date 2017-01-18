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Мільйон штрафу і компенсація для "чистих": 6 жорстких вимог для боротьби з допінгом у біатлоні

19:25, сьогодні 138 Читать новость на русском
Біатлоністи вимагають жорсткіших антидопінгових правил
Біатлоністи вимагають жорсткіших антидопінгових правил / Getty images

Майже дві сотні топових біатлоністів світу вимагають посилити покарання за вживання допінгу і змінити антидопінгові правила.

Стали відомі подробиці вимог, з якими понад 170 спортсменів звернулось до Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). У документі йдеться про радикальне посилення антидопінгових правил, інформує чеський портал Idnes.cz.

За інформацією видання, звернення містить шість радикальних вимог:

1. Підвищити максимальні штрафи федераціям, чиї спортсмени були викриті в застосуванні допінгу. На сьогодні штраф становить 200 тисяч євро – біатлоністи вимагають, щоб він зріс до мільйона євро.

2. На два роки скорочувати національні квоти для країн в разі позитивних проб.

3. Тимчасово усувати спортсменів, яких підозрюють у вживанні допінгу, поки їх справа буде не закрита.

4. Не допускати спортсменів, які порушили антидопінгові правила, до Олімпійських ігор та Чемпіонатів світу.

5. Скорочувати фінансову підтримку IBU для національних федерацій, якщо були виявлені повторні випадки застосування допінгу.

6. Запровадити фінансові компенсації для біатлоністів, які програли в боротьбі з "нечистими" суперниками. Компенсація повинна бути вдвічі вищою від першопочаткових призових

Водночас, голова Союзу біатлоністів Чехії Іржі Хамза вимагає від IBU пояснень, чому у російського міста Тюмень не забрали право на проведення Чемпіонату світу 2021 року.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2016-го в розпал допінг-скандалу союз біатлоністів Росія відмовився від проведення етапу Кубка світу з біатлону, що мав відбутись у Тюмені 9-12 березня 2017.

Теги: Україна Скандал Новини біатлону
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