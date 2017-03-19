15:58
19 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путінське загострення Аксьонова. Поклонська викликає духів
Вєсті Кремля
20:52, 18 березня
Вєсті.UA. Жир. Остання з Гонтарєвих.
Вєсті.UA
20:19, 18 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Випуск новин за 15:00: Новий президент Німеччини. Досягнення наймолодшого сільського голови
Випуск новин
15:48, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Мінфін пояснив, чому МВФ переніс розгляд надання Україні траншу

14:14, сьогодні 657 Читать новость на русском
Міністерство фінансів України
Міністерство фінансів України / Соцмережі

Міністр фінансів України Олександр Данилюк підтвердив той факт, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду перенесла питання про завершення третього перегляду "Програми розширеного фінансування для України", розгляд якого планувався 20 березня.

Як йдеться на офіційному сайті міністерства, розгляд українського питання перенесли на короткий термін.

Перенесення термінів проведення засідання викликане виключно потребою в уточненні розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду, та захоплення українських підприємств на непідконтрольних Уряду територіях Донецької та Луганської областей, а також у зв’язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях,
– зауважили у прес-службі Мінфіну.

Крім того, міністр фінансів Олександр Данилюк наголосив, що уточнення цих розрахунків є важливим для обох сторін задля максимальної ефективності програми.

"Відповідні консультації вже розпочато. Плануємо їх завершити у найкоротші терміни", – додав посадовець.

Читайте також: Україна отримає 4 транші МВФ без пенсійних жертв

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що питання щодо надання Україні чергового траншу зникло з порядку денного 20 березня.

Теги: Україна Війна на Донбасі Блокада Олександр Данилюк Міністерство фінансів України
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Путинская война против Запада
сьогодні, 12:06 Путинская война против Запада
Олег Руденко 1385
Жизнь на Донбассе: никто из нас не выиграл от перемен
сьогодні, 08:10 Жизнь на Донбассе: никто из нас не выиграл от перемен
Ольга Черненко 2574
В Украине никогда не выйдет построить полицейское государство изнутри
18 березня, 22:33 В Украине никогда не выйдет построить полицейское государство изнутри
Володимир Шередега 2429
Україну готують до ліквідації 40 банків у липні
18 березня, 19:05 Україну готують до ліквідації 40 банків у липні
Андрій Довбенко 12753
О чем россияне помалкивают в тряпочку
18 березня, 15:52 О чем россияне помалкивают в тряпочку
Блог Соцмережі 6738
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Порошенкові не обов’язково їхати на зустріч "Нормандської четвірки", – політолог
 11 жовтня 2016 , 18:40
Фотофакт: до посольства Куби у Москві навіщось принесли прапор фейкової "ДНР"
 26 листопада 2016 , 18:06
Мирний мешканець постраждав під обстрілами бойовиків по Авдіївці
 9 лютого , 17:58
В Авдіївці відновили електропостачання
 7 березня , 16:06
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук