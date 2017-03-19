Мінфін пояснив, чому МВФ переніс розгляд надання Україні траншу

Міністр фінансів України Олександр Данилюк підтвердив той факт, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду перенесла питання про завершення третього перегляду "Програми розширеного фінансування для України", розгляд якого планувався 20 березня.

Як йдеться на офіційному сайті міністерства, розгляд українського питання перенесли на короткий термін.

Перенесення термінів проведення засідання викликане виключно потребою в уточненні розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду, та захоплення українських підприємств на непідконтрольних Уряду територіях Донецької та Луганської областей, а також у зв’язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях,

– зауважили у прес-службі Мінфіну.

Крім того, міністр фінансів Олександр Данилюк наголосив, що уточнення цих розрахунків є важливим для обох сторін задля максимальної ефективності програми.

"Відповідні консультації вже розпочато. Плануємо їх завершити у найкоротші терміни", – додав посадовець.

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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що питання щодо надання Україні чергового траншу зникло з порядку денного 20 березня.