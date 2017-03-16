Мінфін спрогнозував наслідки блокади для економіки України

Міністерство фінансів України попередньо оцінює негативний вплив транспортної блокади окупованого Донбасу в 1,25 -1,3% ВВП.

Про це журналістам розповів профільний міністр Олександр Данилюк, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Поки попередня оцінка – "мінус" 1,2-1,3%", – сказав він.

За словами Данилюка, ця оцінка приблизно збігається з раніше озвученою Національним банком України.

Водночас міністр уточнив, що мовиться про "середній сценарій". Натомість у песимістичнішому сценарії може мовитися і про 2% ВВП.

Данилюк зазначив, що Мінфін продовжує працювати над детальнішою оцінкою наслідків від блокади, в тому числі для доходів держбюджету. За його словами, попередньо її можуть озвучити в кінці дня.

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