Мінінфраструктури оголосило про будівництво ще одного українського автобану

Найближчим часом Львів і Дубно (Рівненська область) має з'єднати повноцінна швидкісна дорога, що є частиною траси міжнародного значення М-06, яка починається в Києві та закінчується на кордоні з Угорщиною на КПП "Чоп".

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає прес-служба відомства.

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"Питання, яке ми зараз почали опрацьовувати спільно зі Світовим банком, – це будівництво повноцінного автобану між Львовом і Дубно. Бо цей шмат дороги теж не є у найкращому стані. І насправді, звивиста вузька дорога не дає можливості для повноцінного трафіку. Це ті завдання, які ми ставимо перед собою на наступні роки. Я сподіваюся, що ми зможемо завершити проектування наступного року та приступити до роботи вже через рік", – підкреслив він.

Водночас посадовець наголосив, що важливим є відновлення автошляхів, які ведуть на кордон з країнами ЄС – їхній ремонт здійснюватиметься за рахунок польського кредиту.

У всій країні ми ремонтуємо дороги, які не ремонтувалися по 30-40 років. Це ж стосується і мостів. Ми зараз затверджуємо стратегію розвитку українських автошляхів на найближчі 3 роки. Після її погодження Кабінетом Міністрів ми узгодимо її з областями. Щоб у нас не було ситуації, що кожна область будує собі дороги, де хоче. Наша мета – протягом найближчих 2-3 років поєднати всі обласні центри між собою абсолютно якісними шляхами,

– додав Омелян.