Міністерство екології наполягає на поверненні "Межигір'я" у державну власність

Міністерство екології та природних ресурсів України хоче повернути резиденцію "Межигір'я" у державну власність.

Про це заявив очільник відомства Остап Семерак.

Зокрема, він уже дав доручення Національній акціонерній компанії "Надра України" подати касаційну скаргу на рішення суддів щодо передачі "Межигір'я" приватним компаніям. Саме таким чином територія резиденції опинилася під контролем родини президента-втікача Віктора Януковича.

Це майно було відчужене у незаконний спосіб. Відчужене з держвласності. Процес повернення не обмежуєтсья одним судовим рішенням. Це доволі тривала процедура. Є й інші способи, але для цього потрібні відповідні рішення Верховної Ради, коли ми говоримо про конфіскацію в кримінальному процесі,

– сказав Семерак.

Розглянути скаргу суд має вже до кінця тижня.

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