Міністерство соцполітики скасувало закупівлю їжі для дітей-чорнобильців

Міністерство соціальної політики вирішило змінити спосіб забезпечення харчуванням дітей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

Про це в інтерв’ю УНН повідомив Міністр соціальної політики Андрій Рева.

Коли ми говоримо про зміни у харчуванні дітей у школах, то варто зауважити, що за загальне харчування дітей у школах несе відповідальність місцева влада, яка харчує їх за рахунок коштів місцевого бюджету. Міністерство соціальної політики відповідає за гаряче харчування дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС,

— зауважив Рева.

Міністр зауважив, що проведення тендерів для забезпечення дітей-чорнобильців гарячим харчування не є ефективним механізмом, зокрема такі процедури часто затягуються.

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Раніше харчування дітей постраждалих внаслідок ЧАЕС здійснювалося через проведення різних тендерних процедур. Тендери часто затягуються. І в нас вже є скарги з різних районів, що вже лютий місяць, а ще не визначено, хто цим буде займатися,

— розповів Рева.

Окрім того, він додав, що всього на 2017 рік на гаряче харчування для дітей -чорнобильців виділено близько 379 мільйонів гривень.