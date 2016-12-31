Міністерство юстиції хоче повернути в Україну політв'язня Вигівського, засудженого в Росії

Міністерство юстиції прийняло рішення про прийняття Валентина Вигівського, якого російський суд засудив за "шпигунство", в Україну для подальшого відбування покарання, керуючись конвенцією про передачу засуджених осіб.

Про це в суботу, 31 грудня, заявили у відомстві, додавши, що відповідні документи вже відправлено до Дарницького районного суду міста Києва з клопотанням про "приведення вироку суду Російської Федерації, яким засуджено Валентина Вигівського, у відповідність із законодавством України".

Як зазначили у прес-службі, після отримання копії ухвали суду Мін'юст направить до Москви інформацію про прийняте рішення. Як пояснили у міністерстві, після цього, при наявності згоди всіх сторін, відбудеться передача ув’язненого.

Зазаначимо, що киянина Валентина Виговського в 2015 році затримали співробітники окупаційних силових відомств на залізничному вокзалі в Сімферополі у Криму. З півострова його доставили в Москву, а російський суд засудив його до 11 років колонії "за шпигунство".

До слова, напередодні російський адвокат Ілля Новіков розповів, що місце перебування ув'язненого у Росії українця Миколи Карпюка наразі невідоме. Українця мали доставити у в'язницю в місті Владімір.